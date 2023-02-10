В Русском музее в Петербурге меняется руководство

Директор Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге Владимир Гусев ушел со своего поста, его обязанности временно будет исполнять замдиректора по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова. Об этом рассказала «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу музея.

Как отметили в музее, Владимир Гусев покинул должность по собственному желанию и в связи с истечением трудового договора. Он останется в музее в почетной должности президента. Кто может сменить его на посту директора, в музее не уточняют.

Владимир Гусев возглавлял Русский музей с 1988 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте