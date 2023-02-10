Сотрудник орловского надзорного департамента получил 3,5 года колонии за получение взятки и злоупотребление полномочиями

Советский райсуд Орла приговорил 40-летнего государственного инспектора регионального департамента надзорной и контрольной деятельности к 3,5 годам колонии общего режима за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ, до восьми лет лишения свободы), злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) и превышение полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональном управлении СКР и областной прокуратуре.

Имя фигуранта не раскрывается. Суд установил, что чиновник с апреля 2020по февраль 2021 года, злоупотребив должностными полномочиями, получил через посредников от восьмерых жителей Орловской области 168 тыс. руб. взяток за постановку на учет тракторов и выдачу на них регистрационных документов без проведения их фактического осмотра. Кроме того, отметили в СКР, в декабре 2020 года инспектор при отсутствии заявления о предоставлении госуслуги по регистрации трактора по просьбе своего знакомого зарегистрировал технику.

Владимир Зоркий

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