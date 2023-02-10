В 2023 году появятся новые направления из аэропорта Ульяновска

В мае 2023 года правительство Ульяновской области планирует открыть авиасообщение из Ульяновска в Махачкалу. Уже известно, что авиарейсы два раза в неделю будет выполнять авиакомпания «Ред Вингс». Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на слова министра транспорта Ульяновской области Сергея Воронцова.

Авиакомпаниями «Аэрофлот», «Россия», «Победа», «Сибирь», «Ред Вингс», «Икар», «Северный Ветер» из аэропорта Ульяновск (Баратаевка) выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды (авиарейс открыт в октябре 2022 года). Ежедневно выполняется до восьми рейсов.

Как было отмечено на аппаратном совещании у губернатора, сейчас идет проработка и подготовка к запуску еще двух направлений авиарейсов – в Калининград, Махачкалу и Минск, решаются вопросы бюджетного субсидирования авиарейсов.

Как отмечает пресс-служба облправительства, в 2022 году прямыми московскими рейсами воспользовалось 400 185 человек. В Санкт-Петербург улетело 69 986 пассажиров, в Сочи – 33 841 человек. Всего за 2022 год в аэропорту Ульяновск (Баратаевка) было обслужено 530 856 пассажиров.

Андрей Васильев, Ульяновск