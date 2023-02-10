Краснодар занял третье место в РФ по стоимости свиданий в 2023 году

В Краснодаре стоимость свиданий одна из самых высоких в России. По данным исследования Tinkoff Data, город занимает третье место в РФ по показателю среди мегаполисов РФ.

Аналитики сервиса изучили сумму средних чеков за стандартные траты для свиданий: две поездки на такси, ужин на двоих в заведении, билеты в кино и цветы. Средняя стоимость данного набора в Краснодаре составила 6485 руб. Первое место в списке занимает Москва (8,6 тыс. руб.). В Санкт-Петербурге свидание в среднем обойдется в 6501 руб.

В среднем по России стоимость набора для свиданий в 2023 году выросла на 14% в сравнении с данными прошлого года. Наибольшая динамика роста отмечена в Омске (+18%) и Краснодаре (+17%).

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram