Volkswagen обновил кроссоверы Atlas и Atlas Cross Sport

Компания Volkswagen обновила кроссоверы Atlas и Atlas Cross Sport, представив рестайлинговые варианты моделей.

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Визуально новинка отличается новыми фарами со светодиодными полосами, объединенными светящейся полосой фонарями, новыми бамперами, а также увеличенными в размере спойлером и диффузором.

Салон обновленных моделей получил более качественную отделку более дорогими материалами. Кроссоверы оснастили 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью и 12-дюймовым таскрином мультимедиа. Изменена архитектура передней панели и центральной консоли, а также расширено оснащение.

После рестайлинга Atlas и Atlas Sport доступны только 273-сильным 2-литровым бензиновым турбомотором с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Предусмотрены версии с передним или полным приводом.

В продаже Volkswagen Atlas и Volkswagen Atlas Cross Sport появятся во второй половине 2023 года. Выпуск автомобилей наладят в США.

Максим Вершинин

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