В Ульяновской области зафиксирован самый высокий с октября прошлого года прирост заболеваемости COVID-19

По данным Роспотребнадзора и ФМБА (контролирует город атомщиков Димитровград), в пятницу в Ульяновской области зафиксирован самый высокий суточный прирост заражений COVID-19 за период с 14 октября 2022 года (когда начинался спад очередной волны коронавирусной инфекции).

Суточный прирост 10 февраля составил 90 случаев с учетом Димитровграда. Новая волна роста заражений началась после 6 января (в тот день было минимальное количество зафиксированных заражений – 6 случаев. По расчетам «Ъ-Волга», в пятницу удельный суточный прирост заражений на 100 тыс. жителей составляет 7,55 случаев. Это ниже удельного прироста по России (8,49 случаев) и значительно ниже удельного прироста в Самарской области (19,62) и в Москве (23,37). При этом за период с 30 ноября 2022 года в регионе официально не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19. По официальным данным, за период пандемии от COVID-19 скончались 4803 человека (без учета Димитровграда, поскольку ФМБА данные о смертности не сообщает).

Всего с начала пандемии общее количество заражений COVID-19 в Ульяновской области составило 248551 случай (20,66% от численности населения региона).

По информации регионального управления Роспотребнадзора (УПРН), озвученной на аппаратном совещании у губернатора, в сравнении с предыдущей неделей, количество заболевших COCID-19 увеличилось в 1,2 раза, в то же время 96% заболеваний протекает в легкой форме.

При этом, отмечают в УРПН, в регионе отмечается значительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ – недельный показатель заболеваемости выше эпидпорога на 39%, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 35%. Однако вопрос тестирования на грипп (который схож с COVID-19 но имеет совершенно противоположные методы лечения) в регионе не решен, уровень тестирования на грипп «остается на крайне низком уровне – 3,7% от количества заболевших. Всего с диагнозом грипп и ОРВИ госпитализирован 151 человек, 115 человек – с пневмонией.

Сергей Титов, Ульяновск