Зоны охраны утвердили для 8 дореволюционных памятников архитектуры в станице Старощербиновской

Для восьми памятников архитектуры Щербиновского района установили зоны охраны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Краевое управление государственной охраны объектов культурного наследия организовало разработку соответствующей проектной документации. Проекты прошли государственную историко-культурную экспертизу.

«Памятники архитектуры находятся в центре станицы Старощербиновской и формируют ее исторический облик. Это здания конца XIX — начала XX веков, которые до настоящего времени сохранились с незначительными изменениями»,— прокомментировал вице-губернатор Роман Лузинов.

По его словам, в 2021 году памятники включили в реестр объектов культурного наследия.

Речь идет о дореволюционных строениях: начальное училище, приходское училище для иногородних, церковно-приходская школа, ансамбль двухклассного станичного училища, дом жилой казака Алексея Крикуна и другие исторические объекты. Общественные и жилые объекты выполнены в приемах архитектурной эклектики. Сейчас в зданиях находятся учебные заведения, учреждения здравоохранения, культуры и органов власти.

Екатерина Мухамедова