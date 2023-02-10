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Пельмени для бездомных слепил митрополит Ижевский Викторин

В Михаило-Архангельском кафедральном соборе в столице Удмуртии при участии митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина 9 февраля изготовили пельмени для бездомных. Как сообщает пресс-служба епархии, поводом для возможности помочь людям стали мероприятия, посвященные «Всемирному дню пельменя».

Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии

Фото: пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии

В милосердной лепке приняли участие представители духовенства, сотрудники храма и Ижевского епархиального управления, а также заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Собравшиеся вместе изготовили пельмени, вспоминая семейные традиции. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин отметил, что в детстве таким же образом в семейном кругу лепил пельмени к приходу гостей, сопровождая процесс народными песнями.

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