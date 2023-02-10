Ярославское УФАС оштрафовало «Россети» на 1 млн рублей за нарушения

УФАС по Ярославской области привлекло к административной ответственности ПАО «Россети Центр» по ст. 9.21 КоАП РФ (Нарушение порядка обеспечения недискриминационного доступа, технологического присоединения). «Россети» оштрафовали на 1 млн руб. за неправомерное аннулирование заявок граждан и нарушение правил. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Нарушения обществом выразилось в не направлении заявителям договоров на технологическое присоединение к электрическим сетям и неправомерном аннулировании заявок граждан, а также в неисполнении своей части мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в установленный срок»,— говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что с начала года в УФАС поступило 15 обращений из-за нарушений «Россетями» правил присоединения потребителей электрической энергии.

Алла Чижова