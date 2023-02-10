Свежая видеотройка

Официантки с суперспособностями, древнее зло на буровой установке и Лондон будущего — «Коммерсантъ Стиль» о заслуживающих внимания сериальных новинках.



«Покерфейс»

Романтика роуд-муви 1970-х, щепотка мистики и ослепительная Наташа Лионн («Оранжевый — новый черный») — вот рецепт нового детективного сериала «Покерфейс». Его создателем и исполнительным продюсером стал ни много ни мало Райан Джонсон — режиссер «Во все тяжкие» и «Звездные войны: Последние джедаи». А на роли второго плана Джонсон, кажется, пригласил всех знакомых звезд: от Эдриана Броуди до Хлои Севиньи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Покерфейс»

Фото: East News Кадр из сериала «Покерфейс»

Фото: East News

«Покерфейс» создан по классической детективной схеме: одна серия — одна история, в которой есть жертва, преследователь, преступник и возмездие. Каждый раз — разные, более того, в каждом эпизоде «Покерфейса» меняются режиссер, сценарист и актерский состав. За исключением, конечно, главной героини — красотки Чарли в исполнении Наташи Лионн.

У Чарли есть суперспособность: она всегда распознает ложь. Раньше она успешно монетизировала свой сверхъестественный талант в казино, но потом была с позором раскрыта и теперь ведет обычную жизнь американки из низов: живет в трейлере и подрабатывает официанткой. Все меняется, когда волей-неволей Чарли сталкивается с изощренным убийством и, чтобы раскрыть его, наконец-то использует свой дар по назначению.

«Покерфейс» — это нескучная история без дополнительных трудных смыслов, но вместе с тем сериал нельзя назвать поверхностным: с помощью жанра роуд-муви он безжалостно демонстрирует зрителю все проблемы современной Америки. От ветерана войны, пытающегося заработать в TikTok, до бездомной собаки, питающей необъяснимую любовь к Дональду Трампу.

«Буровая»

Снимать мистические триллеры про нефть в наше время как-то даже несмешно, но в случае с «Буровой» получилось вполне удачно — возможно, потому, что проблемы героев лежат в несколько иной плоскости, чем цены на Brent. Где-то на дне Северного моря во время добычи нефти они потревожили спящее древнее зло и теперь будут за это наказаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Буровая»

Фото: East News Кадр из сериала «Буровая»

Фото: East News

Команда буровой установки, где, собственно, и происходит действие сериала, подобралась очень колоритная: авторитетный менеджер Магнус (его играет великолепный Иэн Глен), загадочный связист Фулмер, безжалостная ученая Роуз, омерзительный эксперт по нефти Хаттон и простой парень Баз. Все они ждут вертолета, который должен отвезти экипаж на «большую землю». Но вертолет, как водится, не прилетает, а на буровой начинают происходить загадочные и страшные вещи.

В общем-то это классический хоррор про людей, запертых в замкнутом пространстве и борющихся с неизвестным злом. Но не только с ним. В сериале есть кафкианский мотив нефтяной компании, отправившей команду на просторы Северного моря, а также тема противостояния человека и природных сил. В конце концов, люди на буровой сами виноваты в том, что с ними произошло: как справедливо замечает один из героев, «если долго долбить землю, в какой-то момент она долбанет тебя в ответ».

«Периферийные устройства»

Для тех, кто любит киберпанк, «Периферийные устройства» — настоящий подарок небес. Как выясняется, таких зрителей немало: сериал имел бешеный успех и был сразу же продлен на второй сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Периферийные устройства»

Фото: East News Кадр из сериала «Периферийные устройства»

Фото: East News

«Периферийные устройства» — вольная адаптация романа канадского фантаста Уильяма Гибсона в прочтении Лизы Джой и Джонатана Нолана, создателей «Мира Дикого Запада». Основное действие происходит в 2032 году: Флинн работает в магазинчике 3D-печати, а ее брат Бертон — профессиональный игрок в VR-игры. Флинн на самом деле играет лучше брата, но ее приглашают редко — да, сексизм существует и в будущем. В какой-то момент Бертону предлагают протестировать инновационную VR-игру: она позволяет соединяться с киборгом-андроидом и управлять им. Флинн надевает VR-устройство вместо брата, и оказывается, что речь идет вовсе не об игре. Технология отправляет ее сознание в Лондон будущего, а дальше начинают происходить совершенно неожиданные события.

С каждой серией «Периферийные устройства» затягивают все больше, хотя сюжет очень сложный, многоплановый и закрученный, а имена второстепенных героев хочется выписывать в блокнот, чтобы запомнить, кто есть кто. Но это по-настоящему добротный триллер, а показанное мрачное будущее кажется убедительным и правдивым.

Наталья Иншакова