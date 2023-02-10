Госсектору отключают сервисы Google

Работников госсектора отучат пользоваться сервисами Google. Для этого руководство организаций активно закупает специальные IT-решения, например, корпоративные VPN-сервисы, сетевые шлюзы и межсетевые экраны, которые позволяют фильтровать трафик, пишет издание «Ведомости» со ссылкой на источники. Речь идет, в частности, о госкорпорациях и ведомствах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спрос на подобные решения в госсекторе за прошлый год существенно вырос, уточнили «Ведомостям» в компаниях Softline и «Код безопасности». Одновременно с этим увеличился интерес к предложениям по созданию защищенных аналогов Google Диска. Причин здесь множество, подчеркнул консультант по интернет-безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий:

«Первая причина — в санкционных рисках. Пользуясь сайтами зарубежной компании, в том числе прекратившей работу на территории РФ, любая организация рискует остаться без нужных сервисов. Второй момент — это законодательство, которое запрещает использование подобных платформ государственными организациями. Нахождение любого элемента информационной системы за пределами России запрещено уже много лет, но многие смотрели на это требование сквозь пальцы. Наконец, это примеры, когда данные сервисов Google попадали в руки различных хакерских группировок, которые действуют против страны.

Между тем при правильном построении процесса защиты в госкомпании установка неразрешенного ПО, которое позволяет обходить блокировки, невозможна. Того же эффекта можно добиться на уровне сетевого периметра организации, в частности, можно блокировать использование внешних неразрешенных сервисов на решениях класса "межсетевой экран", которые сделают невозможным доступ к любым зарубежным IP-адресам, в том числе принадлежащим Google. Вместе с тем далеко не всегда у нас в стране есть аналоги зарубежных сервисов или программно-аппаратных продуктов. Импортозамещение создает определенные неудобства в отношении тех ресурсов, которыми мы пользовались ранее, но в текущих условиях без этого нельзя».

Об угрозах использования зарубежных сервисов госкомпаниями ранее говорила и гендиректор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, через иностранное ПО многие важные для государства сведения «легко и просто уплывают на Запад».

Но станут ли системы фильтрации трафика спасением? Специалист по анализу данных Артур Хачуян в этом сомневается: «Запрет на использование сторонних ресурсов существовал в легкой форме, мол, пожалуйста, лучше используйте наши отечественные корпоративные сервисы, нежели Google. Как я понимаю, государство просто ищет обоснование для закупки оборудования для фильтрации трафика, которое потом будет его обрабатывать для нас всех.

Ведь внутри корпорации при желании запретить любой сервис довольно просто, достаточно дать соответствующее задание сисадмину. Никакой дорогостоящей системы фильтрации трафика для этого не нужно.

Так что если кто-то сидит с мобильного телефона на неположенных сайтах, то он все равно лишится доступа в корпоративную сеть. Естественно, это все напрямую относится к слежке за сотрудниками. Сейчас, если идет зашифрованный трафик, то без специализированного оборудования вы его прочитать не сможете, неважно, в корпоративной сети пользователь находится или нет. А с новыми игрушками это станет возможным. Но, если честно, я в этом не вижу смысла. Обход подобной задачи для условного Джеймса Бонда, который прокрался в "Ростех", чтобы украсть секретные данные, будет намного проще и дешевле, и никакая система фильтрации трафика особо от этого не спасет».

Как уточнили собеседники «Ведомостей», хотя крупные организации, например, «Ростелеком» и «Ростех», стали строже следить за соблюдением запрета на использование зарубежных сервисов, многие другие госкомпании все еще его обходят. Но давление на них растет, в частности, за последнее время ФСБ и Минцифры отправило организациям несколько распоряжений по этому поводу.

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Сабина Адлейба