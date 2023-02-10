Нижегородский малый и средний бизнес привлек 22 млрд рублей льготных кредитов за год

Малые и средние предприятия Нижегородской области в 2022 году привлекли 22 млрд руб. льготных кредитов за счет механизмов национальной гарантийной системы. Объем оказанной поддержки вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом, сообщили в пресс-службе правительства региона. Число получателей также увеличилось вдвое, до 846 предпринимателей.

По приросту финансовой господдержки малого и среднего бизнеса в рамках гарантийной системы Нижегородская область оказалась на втором месте в России. Лидером стал Краснодарский край с показателем 31,8 млрд руб.

В целом российский малый и средний бизнес привлек более 800 млрд руб. льготных кредитов за счет системы госгарантий. В отраслевом разрезе больше всего поддержки привлекли обрабатывающие производства (187,5 млрд руб.) и сельскохозяйственные предприятия (55 млрд руб.), компании в сферах транспортировки и хранения (53 млрд руб.), гостиниц и общепита (19,5 млрд руб.).

Анастасия Еремина