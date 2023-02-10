В Казани капитану теплохода дали исправительные работы за посадку судна на мель

Вахитовский райсуд Казани приговорил капитана теплохода «Восход-51» Андрея Агапова к 240 часам обязательных работ. Его признали виновным в посадке судна на мель. Об этом говорится в сообщении Приволжской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел весной прошлого года. Капитан, будучи в пьяном виде, управлял судном с пассажирами на борту, но в ходе движения по маршруту Казань — Свияжск судоводитель нарушил правила плавания по внутренним водным путям и допустил посадку судна на мель. Из-за этого ряд пассажиров получил ссадины и ушибы.

Против осужденного возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"Ъ-Казань"