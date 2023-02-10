В Ярославле работы на ЛЭП-медведе продлили до середины лета

Департамент строительства Ярославской области продлил разрешение на проведение работ по возведению ЛЭП-опоры в виде медведя до середины лета 2023 года. Сведения содержатся в реестре разрешений областного депстроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ-Ярославль Фото: Ъ-Ярославль

Изначально разрешение на работы выдавалось с 10 ноября 2022 года, теперь оно продлено до 16 июля 2023-го. Стилизованную опору ЛЭП в виде медведя возводят на пересечении Московского проспекта и улицы Кривова. Заказчиком работ выступает ПАО «Россети Центр». 22 декабря 2022 года даже сообщалось о завершении проекта.

По информации источников «Ъ-Ярославль» в органах власти, проблема в декоративной подсветке медведя в ночное время. После жалоб жителей окрестных домов сейчас корректируется работа световых приборов. Получается, времени на доделку объекта много – разрешение депстроя действует еще 5 месяцев.

Андрей Иванов