В Воронежской области в 2022 году было собрано 190 млрд рублей налогов

По итогам 2022 года в консолидированный бюджет РФ из Воронежской области поступило 193 млрд руб. налогов. Это стало известно в ходе коллегии регионального управления Федеральной налоговой службы (ФНС). По сравнению с 2021 годом поступления выросли на 13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из общей суммы 63 млрд пришлись на поступления в федеральный бюджет. Это на 23% больше, чем в 2021 году. При этом 90% поступлений сформированы за счет налога на добавленную стоимость.

В областной бюджет поступило 130 млрд — на 9% больше. Основными источниками формирования остаются налог на доходы физических лиц (54 млрд, или 41,5%), налог на прибыль организаций (29,5%) и имущественные налоги (21 млрд, или 15,9%).

НДФЛ вырос на 17%. Это связано с увеличением зарплаты и бездекларационным администрированием доходов от продажи или дарения недвижимости. Имущественные налоги выросли на 10%. На динамику поступлений среди прочего повлияли мероприятия по урегулированию задолженности, отметили в управлении ФНС. В частности, долги физлиц по этой группе налогов снижены на 359 млн до 2,1 млрд.

Еще 13 млрд (на 19% больше 2021 года) было собрано благодаря специальным налоговым режимам. Из них 12 млрд (на 25% больше) пришлись от плательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения. Поступления от налога на профессиональный доход увеличились в два раза до 257 млн руб.

В 2021 году в правительстве Воронежской области был создан Центр налоговых доходов. За 11 месяцев 2022 года «проведенный комплекс мероприятий по мобилизации налоговых доходов» привел к пополнению казны дополнительно на 1,2 млрд руб., что на 13% больше показателя прошлого года.

Подробнее об этой инициативе властей читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Налогоразложение».

Александр Прытков

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