Уфимца, «заминировавшего» отдел полиции, арестовали на два месяца

Ленинский районный суд Уфы сегодня арестовал до 9 апреля 47-летнего Альберта Галлямова, обвиняемого в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве (ч. 3 ст. 207 УК РФ), сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Как пояснили в пресс-службе МВД по Башкирии, ночью 9 февраля он был задержан за мелкое хулиганство. Находясь в камере отдела полиции №4, Альберт Галлямов со своего мобильного телефона позвонил на номер «102» и сообщил ложную информацию о заложенном в отделе взрывном устройстве.

Об избрании меры пресечения ходатайствовал следователь. Обвиняемый и его защитник против ареста не возражали.

Майя Иванова

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