Погибшую во время землетрясения в Турции югорчанку похоронят в Тюмени

Уроженку Нижневартовска Ирину Эрйетли, погибшую под завалами в результате землетрясения в Адыямане (Турция), похоронят в Тюмени. Об этом пишет портал 86.RU со ссылкой на сестру погибшей. Напомним, поиски югорчанки заняли несколько дней, однако спасти ее не удалось. Ее муж и дочь выжили и сейчас находятся в больнице.

Землетрясение магнитудой 7,8 на юго-востоке Турции произошло в ночь на 6 февраля. Это крупнейшее землетрясение в стране с 1939 года — тогда в восточной провинции Эрзинджан погибли 33 тыс. человек. По последним данным, в Турции — 18 342 погибших и 72 424 раненых.

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