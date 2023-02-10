В Саратове откроется центр для одаренных детей по модели федерального «Сириуса»

Губернатор Роман Бусаргин анонсировал создание в Саратове образовательного центра. Он будет создан по модели федерального образовательного проекта «Сириус», сообщает пресс-служба главы региона.

Центр откроется 1 сентября. Обучение будет идти посменно по трем направлениям - «Наука», «Искусство» и «Спорт». За две-три недели школьники со всех районов смогут изучить углубленную программу по предметам, позаниматься с лучшими педагогами, в том числе дистанционно.

Господин Бусаргин обещает привлечь к разработке программ ведущих школьных и вузовских преподавателей региона.

Центр расположится в здании инженерного лицея. Кроме учебного корпуса там есть общежитие. С марта в помещениях начнется ремонт.

Марина Ковалева