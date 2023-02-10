Названы лидеры среди субъектов РФ по обеспеченности спортивной инфраструктурой

Тамбовская и Белгородская области стали лучшими регионами России по количеству спортивных объектов. Об этом рассказала заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Елена Истягина-Елисеева на конференции «Девелопмент новой эпохи», организованной ИД «Коммерсантъ». В десятку лидеров также вошли Чувашская Республика, Курганская, Тверская, Амурская, Липецкая, Пензенская и Новгородская области.

«У нас в среднем по стране 400 человек на один спортивный объект. Есть лидеры — это Тамбовская и Белгородская области, в которых на один объект приходится примерно 200–250 человек. Есть и антилидеры — республика Ингушетия, где на один спортивный объект — 1174 человека»,— сообщила член ОП РФ.

Примечательно, что в десятку отстающих регионов по обеспеченности спортивной инфраструктурой также попала Московская область, где на один спортивный объект приходится почти 600 человек.

Госпожа Истягина-Елисеева также привела данные о средствах, выделяемых регионам на развитие физической культуры и спорта: «Магаданская область — абсолютный лидер, тратят они 19 260 руб. на одного жителя. В среднем российский показатель — 3900 руб. Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Чеченская Республика, Астраханская область имеют весьма существенные бюджеты. Среди лидеров антирейтинга — Ненецкий автономный округ, он фактически не имеет собственного бюджета и управляется из Архангельской области. Республика Ингушетия — 900 руб. на человека, Еврейская автономная область — 950 руб. на человека».