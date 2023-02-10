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Директор образовательного учреждения в Удмуртии предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями

В Малопургинском районе Удмуртии перед судом предстанет 43-летний директор государственного образовательного учреждения по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Так, по версии следствия, в декабре прошлого года мужчине назначили штраф в размере 20 тыс. руб. за незаконное привлечение к трудовой деятельности муниципального служащего (ст. 19.29 КоАП РФ).

Не желая оплачивать штраф из собственных средств, мужчина получил от местного предпринимателя средства в размере 4,2 тыс. руб. с предложением поставить новогодние подарки учащимся с завышением их стоимости. Кроме того, директор учреждения мужчина издал приказ о выплате премий подчиненным, однако из корыстных побуждений изъял их часть на общую сумму 38 тыс. руб.

В ходе следствия обвиняемый возместил ущерб. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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