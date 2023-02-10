Parure Atelier собрали коллекцию драгоценных «сердец» ко Дню святого Валентина

Российская ювелирная компания Parure Atelier ко Дню всех влюбленных подготовила коллекцию украшений с цветными драгоценными камнями огранки «сердце». Одна из самых востребованных и любимых, огранка «сердце» одновременно и одна из самых сложных в производстве. При огранке драгоценного камня предпочтение, как правило, отдается весу в ущерб пропорциям. Поэтому цветные камни огранки «сердце» встречаются реже камней более простых форм, и на поиск камня гармоничных пропорций у геммологов уходит больше времени, чем обычно. В собрании Parure Atelier есть как готовые украшения, так и непосредственно сами драгоценные камни огранки «сердце»: разноцветные сапфиры, морганиты, турмалины параиба от 2 до 26 карат, парные бирманские перидоты, шпинель, бесцветные и желтые бриллианты. Место самого крупного драгоценного «сердца» в собрании марки занимает уральский изумруд весом более 30 карат.

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