В Челябинске 18-летнего участника драки в школе отправили под домашний арест

Курчатовский районный суд Челябинска избрал меру пресечения совершеннолетнему участнику драки на территории образовательного центра №5 в микрорайоне Парковый. Обвиняемый в хулиганстве будет находиться под домашним арестом как минимум до 8 апреля, сообщает прокуратура Челябинской области.

По версии следствия, 18-летний челябинец, находясь на улице и затем на территории школы, вместе с соучастниками на почве бытового конфликта избил ранее знакомых подростков, «грубо нарушая общественный порядок, используя пневматический пистолет и иные предметы в качестве оружия».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», две группы подростков устроили драку на территории ОЦ №5 произошла днем 8 февраля. Участники одной из групп были в масках и с молотками. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По данным регионального управления СК РФ, в драке пострадали три подростка. Их госпитализировали с побоями. Силовики установили четырех участников нападения, трое из которых несовершеннолетние. Их отпустили домой после допросов, по делу они проходят как подозреваемые. 18-летнему задержанному предъявили обвинение в хулиганстве.