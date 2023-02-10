Под Уфой запустят завод по производству продукции для нефтегазовой отрасли

Корпорация развития Башкирии и компания «Россильбер» подписали соглашение о резидентстве в индустриальном парке «Уфимский». Инвестор планирует реализовать проект по производству смазочно-охлаждающей жидкости для использования в нефтегазовой промышленности, сообщает пресс-служба Корпорации развития.

На первом этапе объем инвестиций составил около 45 млн руб. Всего компания намерена вложить в проект около 500 млн руб.

По словам директора Корпорации Наиля Габбасова, ведется разработка финансовой модели и бизнес-плана.

ООО «Завод инновационных технологий Россильбер» зарегистрировано в 2015 году в Белорецке. Принадлежит Салавату Амирханову. Основной вид деятельности — производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита. В 2021 году чистая прибыль компании составила 10,3 млн руб. при выручке 43,6 млн руб.

Индустриальный парк «Уфимский» располагается на подъезде к микрорайону Шакша. По данным Корпорации развития, на сегодняшний день в парке зарегистрированы 18 резидентов с общим объемом инвестиций около 36 млрд руб.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте