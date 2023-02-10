Пермяка задержали с поличным при попытке передать взятку сотруднику УФСБ

Следственным отделом краевого СУ СКР по Ленинскому району Перми возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя города, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба управления.

По данным следствия, сотрудники УФСБ России по Пермскому краю проводили в отношении подозреваемого проверочные мероприятия. Мужчине было об этом достоверно известно и, пытаясь добиться прекращения оперативно-розыскных и иных проверочных мероприятий и избежать привлечения к уголовной ответственности, он решил передать сотруднику ведомства взятку в виде денег в сумме 200 тыс. руб. 7 февраля, находясь на улице Окулова, он передал деньги должностному лицу УФСБ, действовавшему под контролем оперативных работников ведомства, и был задержан с поличным на месте преступления.

В ходе допроса подозреваемый признал вину в полном объеме. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.