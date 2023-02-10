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В Ярославской области построили новую сельскую школу

В Ярославской области новая школа в селе Марково Ростовского района откроется 1 сентября, а в апреле в ней начнутся подготовительные занятия для будущих первоклассников. Об этом сообщает правительство региона.

Фото: Правительство Ярославской области, Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области, Пресс-служба правительства Ярославской области

Как сообщили в правительстве, основной объем строительно-монтажных работ в здании выполнен, завершена прокладка инженерных сетей, проведено благоустройство прилегающей территории.

Старую школу пришлось разобрать после пожара в октябре 2018 года. Тогда жители села начали сбор денег на новое здание, но в итоге проект был включен в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий в Ярославской области». В декабре 2021 года, согласно данным портала госзакупок, администрацией района был заключен контракт на строительство школы на 55 мест с московским ООО «Ремстройкомплект» на сумму 92,9 млн руб. Окончание работ планировалось 31 октября 2022 года. В июле контракт с компанией был расторгнут из-за отставания от графика.

1 августа был заключен новый контракт с ярославским ООО ПП «Промавтоматика» на 99 млн руб., который был расторгнут по соглашению сторон в декабре 2022 года. Подрядчику было выплачено 95 млн рублей.

Как сообщили в правительстве области, общий объем финансирования проекта из федерального, областного и местного бюджетов составил около 115 млн рублей. В школе будут учиться дети с первого по девятый класс.

Антон Голицын

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