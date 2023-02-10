В Волгограде по факту обрушения потолка в квартире после капремонта возбудили дело

В Волгограде возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает СУ СК.

По данным следствия, в конце марта 2022 года между коммерческой организацией и региональным фондом капитального ремонта был заключен договор на выполнение работ по капремонту общего имущества многоквартирного дома №10 по улице 95-й Гвардейской Дивизии.

При проведении работ сотрудники демонтировали крышу над одной из квартир на четвертом этаже, а затем некачественно установили защитное покрытие, предотвращающее попадание влаги. Это привело к неоднократным подтоплениям кровли и затоплении деревянного чердака.

Утром 24 июля прошлого года, когда в квартире находилась 51-летняя женщина и ее пятилетняя внучка, произошло обрушение потолка и обвал борова дымовентиляционных шахт весом около 200 кг.

Никто из проживающих в квартире не пострадал, но обрушение создало реальную угрозу наступления тяжких последствий, пришли считают следователи. Это стало основанием для возбуждения дела.

Марина Ковалева