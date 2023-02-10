Осужденному за убийство пермскому бизнесмену вновь не удалось добиться смягчения наказания

Пермский краевой суд оставил без изменения решение Кунгурского городского суда, который отказал в удовлетворении ходатайства осужденного за убийство пермского бизнесмена Антона Вахрина о смягчении наказания. Об этом сообщает «РБК-Пермь». Бизнесмен, ранее уже отбывший часть наказания, просил заменить оставшийся срок лишения свободы принудительными работами в исправительном центре.

В ночь с 9 на 10 мая 2017 года в поселке Ветляны Добрянского района Антон Вахрин убил свою знакомую выстрелом из травматического пистолета и с помощью подельников пытался утопить тело. Спустя два дня Антона Вахрина задержали полицейские. Свою вину в убийстве он признал.17 октября 2017 года Добрянский суд приговорил Антона Вахрина к 9,5 годам лишения свободы. Его подельники были осуждены к обязательным работам.

Назначенный господину Вахрину срок истекает 10 ноября 2026 года. Весной 2022 осужденный пытался добиться смягчения наказания. После того, как Кунгурский городской суд отказал в удовлетворении его ходатайства, он обратился с апелляционной жалобой в краевой суд.