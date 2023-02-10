«Россети Кубань» повысит надежность электроснабжения в пяти районах Краснодарского края

В 2023 году Тихорецкий филиал «Россети Кубань» планирует направить более 100 млн рублей на ремонт и техническое обслуживание электросетевого оборудования в Тихорецком, Новопокровском, Павловском, Белоглинском и Крыловском районах Краснодарского края

В рамках годовой ремонтной программы энергетики выполнят комплексное техническое обслуживание на 52 высоковольтных подстанциях, а также отремонтируют 35 линий электропередачи (ЛЭП) суммарной протяженностью около 55 км. В распределительных сетях запланированы работы на 114 трансформаторных подстанциях и 166 ЛЭП общей протяженностью более 100 км.

Для бесперебойного электроснабжения в период максимальных нагрузок на энергосистему специалисты Тихорецких электрических сетей заменят более 46 км неизолированного провода на самонесущий изолированный провод (СИП) и обновят свыше 3 тыс. изоляторов. Новые изоляторы из закаленного стекла обладают механической прочностью, устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. А СИП отличается увеличенной пропускной способностью, износостойкостью и обеспечивает максимальную защиту от получения электротравм.

Территория обслуживания Тихорецких электрических сетей включает Новопокровский, Белоглинский, Тихорецкий, Павловский и Крыловский районы Краснодарского края. Общая численность населения тихорецкого энергорайона – 250 тыс. человек.

Компания «Россети Кубань» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 220-110 кВ и ниже на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и федеральной территории «Сириус». Входит в группу компаний «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов. Общая протяженность линий электропередачи – 93 тыс. км. Управляет 744 подстанциями 35 кВ и выше трансформаторной мощностью 11,4 тыс. МВА. Площадь обслуживаемой территории – 83,8 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. «Россети Кубань» – крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей линии: 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный).

Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВтч. В состав Группы входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания. Численность персонала компаний Группы «Россети» – около 230 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04% долей в уставном капитале. Глава компании – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

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