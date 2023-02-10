Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

КамАЗ намерен увеличить выпуск грузовиков до предсанкционного уровня

КамАЗ планирует нарастить выпуск своих грузовых машин до предсанкционного уровня. Об этом заявил директор предприятия Антон Сарайкин, сообщает корпоративная газета.

В частности, в январе 2022 года в сутки на КамАЗе собирали порядка 210 грузовых машин, включая 70 автомобилей поколения К4 и К5. После событий в феврале, повлекших изменение экономической ситуации и перекраивание логистических цепочек, надо было активно наращивать сборку большегрузов поколения К3», — отметил господин Сарайкин.

По его словам, в начале года на КамАЗе собирали порядка 190 машин в сутки, в феврале данный показатель планируют увеличить до 200, а к осени — до 220.

"Ъ-Казань"

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...