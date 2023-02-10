КамАЗ намерен увеличить выпуск грузовиков до предсанкционного уровня

КамАЗ планирует нарастить выпуск своих грузовых машин до предсанкционного уровня. Об этом заявил директор предприятия Антон Сарайкин, сообщает корпоративная газета.

В частности, в январе 2022 года в сутки на КамАЗе собирали порядка 210 грузовых машин, включая 70 автомобилей поколения К4 и К5. После событий в феврале, повлекших изменение экономической ситуации и перекраивание логистических цепочек, надо было активно наращивать сборку большегрузов поколения К3», — отметил господин Сарайкин.

По его словам, в начале года на КамАЗе собирали порядка 190 машин в сутки, в феврале данный показатель планируют увеличить до 200, а к осени — до 220.

"Ъ-Казань"