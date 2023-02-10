«Желтый» уровень террористической опасности в Темрюкском районе установлен до особого распоряжения губернатора Кубани

В Темрюкском районе Краснодарского края «желтый» уровня террористической опасности признан бессрочным, действующим до особого распоряжения губернатора Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Кубани. Усиленные антитеррористические меры в муниципалитете были введены после взрыва на Крымском мосту 8 октября 2022 года, «желтый» уровень опасности продлевался несколько раз.

Администрация края напоминает, что специальные антитеррористические меры при «желтом» уровне предполагают работу экстренных служб, правоохранительных органов и медицинских учреждений в режиме повышенной готовности. Сотрудники МВД регулярно проводят досмотры транспорта, в местах массового скопления людей усилены патрули. Крое того, правоохранительные органы Темрюкского района усилили контроль за соблюдением запрета на запуск беспилотных летательных аппаратов.

Анна Перова, Краснодар