ПСБ провел конференцию «Экономическая независимость как фактор государственного суверенитета». «Старые бизнес-модели перестают работать,— сказал председатель ПСБ Петр Фрадков по итогам пленарной сессии. — Сейчас надо договориться, каким образом действовать совместно и выходить на создание новых бизнес-моделей. Важно не подстраиваться под новые условия со старыми методами, а разрабатывать новые с опережающими реакциями на то, что происходит». Состоялась череда открытых сессий, которые стали площадками для профессиональной дискуссии о финансировании высокотехнологичных компаний, а также развитии рынка частных инвестиций.

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin получила первый заказ от NASA на изучение Марса. Запуск ракеты New Glenn, которая пока находится в разработке, должен состояться до конца 2024 года. Путь до красной планеты займет 11 месяцев. После корректировки орбиты кораблю предстоит изучить, как слабая магнитосфера Марса взаимодействует с солнечным ветром.

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