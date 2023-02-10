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Коммерсантъ FM
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Корпоративные новости на “Ъ FM”

ПСБ провел конференцию «Экономическая независимость как фактор государственного суверенитета». «Старые бизнес-модели перестают работать,— сказал председатель ПСБ Петр Фрадков по итогам пленарной сессии. — Сейчас надо договориться, каким образом действовать совместно и выходить на создание новых бизнес-моделей. Важно не подстраиваться под новые условия со старыми методами, а разрабатывать новые с опережающими реакциями на то, что происходит». Состоялась череда открытых сессий, которые стали площадками для профессиональной дискуссии о финансировании высокотехнологичных компаний, а также развитии рынка частных инвестиций.

Космическая компания Джеффа Безоса Blue Origin получила первый заказ от NASA на изучение Марса. Запуск ракеты New Glenn, которая пока находится в разработке, должен состояться до конца 2024 года. Путь до красной планеты займет 11 месяцев. После корректировки орбиты кораблю предстоит изучить, как слабая магнитосфера Марса взаимодействует с солнечным ветром.

Китайская компания Realme представила телефон с поддержкой зарядки мощностью 240 Вт. По словам производителя, это первый подобный смартфон на рынке. Полная зарядка занимает не более десяти минут.

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