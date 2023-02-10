Жителя Мордовии поместили в психбольницу за подготовку к массовой стрельбе

В Мордовии тридцатилетний местный житель планировал устроить стрельбу в местах массового скопления людей. По инициативе ФСБ его госпитализировали в психиатрическую больницу. У мужчины также изъяли оружие. Об этом сообщили в управлении ФСБ по Мордовии.

Как сказано в пресс-релизе, сотрудники ФСБ обнаружили, что мужчина опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей материалы «колумбайновской тематики» (движение «Колумбайн» признано террористическим в России). Во время осмотра у него обнаружили гладкоствольный карабин «Сайга» и травматический пистолет и изъяли его дневники с описаниями убийств в местах массового скопления людей и его самоубийства.

Как утверждают в ФСБ, во время опроса мужчина рассказал сотрудникам спецслужбы о приступах агрессии, ненависти к себе и окружающим, которые он старался подавить.

«По инициативе УФСБ мужчина госпитализирован в стационар Мордовской республиканской клинической психиатрической больницы для амбулаторного лечения. По результатам оценки его психического состояния он лишен лицензии на хранение и ношение оружия»,— сказано в сообщении службы (цитата по «РИА Новости»).

Верховный суд России признал «Колумбайн» террористским движением и запретил его деятельность в стране в феврале 2022 года. Участие в работе движения может грозить пожизненным сроком лишения свободы.

Олеся Павленко