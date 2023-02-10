В Майкопе открылась выставка «Великий Шелковый путь: Путешествие на Восток»

Выставка, посвященная истории Великого Шелкового пути, открылась в Северокавказском филиале Государственного музея искусства народов Востока в Майкопе. Участие в открытии экспозиции принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщает пресс-служба правительства республики.

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В музее можно увидеть предметы и произведения искусства, рассказывающие о торговом маршруте, который на протяжении сотен лет связывал Восток и Запад. Шелковый путь имел протяженность 12,8 тыс. км и пролегал через территорию более 30 стран. Выставка разместилась в четырех залах музея и включает более 400 экспонатов.

«Никогда не было изоляции одного народа от другого. Всегда были культурные и торговые связи, даже между такими регионами, как Кавказ и Китай. И этой выставкой хотим показать, что мог бы увидеть путешественник, если он решил пройти по Великому Шелковому пути с запада на восток», – цитирует пресс-служба правительства республики генерального директора Государственного музея искусства народов Востока Александра Седова.

Глава Адыгеи также посетил персональную выставку народного художника Кабардино-Балкарской Республики Хамида Савкуева «Заом итарихъ», которая посвящена трагическим последствиям войн.

Анастасия Назарова