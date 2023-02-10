В этом году кубанский рынок труда ждут преобразования, связанные с перестройкой экономики. Вслед за развитием АПК, поиском новых логистических решений и запуском импортозамещающих производств, вероятно, наиболее востребованными в крае станут специалисты производственных, технических и инженерных специальностей. При этом офисным сотрудникам станут все чаще предлагать частичную занятость и краткосрочные проекты. О главных трендах регионального рынка труда рассказала руководитель пресс-службы HH.ru (Юг) Алена Манохина.



Алена Манохина

Фото: пресс-служба HeadHunter Юг

«Вероятнее всего, в этом году на рынке труда региона мы будем наблюдать структурную трансформацию, которая станет логичным продолжением перестройки экономики. Точками роста экономики края в 2023 году станет освоение новых рынков сбыта, развитие промплощадок, реализация крупных инвестпроектов, Краснодарский край продолжит наращивать темпы роста агропромышленного комплекса. Сегодня на первый план выходит ориентация на собственные ресурсы в большей части отраслей, работа по импортозамещению, перераспределение транспортных и логистических цепочек в аспекте каналов поставок и сбыта. За счет всего вышеперечисленного очевидно, что в фокусе потребностей работодателей Кубани будут в первую очередь те профессионалы, которые смогут способствовать эффективному решению этих задач: это специалисты производственных, технических, инженерных специальностей, квалифицированные рабочие. Соответственно, можно ожидать, что конкуренция за людей будет жестче в производственном секторе и АПК, особенно учитывая объем инвестиций в сферу сельского хозяйства и транспорта в регионе.

Еще одна тенденция относительно работы с людьми будет иметь свое проявление в сегменте "белых воротничков" — офисного персонала. Компании все чаще будут практиковать нестандартные форматы взаимодействия с сотрудниками — без найма на постоянной основе. Это, в частности, работа с фрилансерами, самозанятыми, услуги аутсорсинговых компаний. Мы уже наблюдаем увеличение числа предложений от кубанских работодателей, предлагающих временную занятость или работу в рамках конкретных проектов, а также увеличение числа компаний, успешно пользующихся услугами самозанятых. В этом году стоит ожидать продолжения тенденции.

Нельзя сказать, что в условиях турбулентности в экономике требования работодателей к кандидатам поменялись как-то значительно. Но при поиске специалистов на первый план сейчас выходит наличие у кандидатов определенного набора личностных качеств, таких как гибкость, умение быстро адаптироваться, обучаться в изменяющихся условиях и критически мыслить, стрессоустойчивость, аналитические способности, навыки эффективного управления командой и антикризисного менеджмента.

Кроме этого, особенно желаемой для работодателей становится универсальность. Наличие широкого спектра компетенций сегодня однозначно является дополнительным плюсом работника, так как в условиях трансформации бизнес-процессов задачи специалиста могут поменяться в любой момент, а необходимых ресурсов на подбор и адаптацию новых кадров у компании может и не быть. Так, уже имеет место тенденция к спросу на сотрудников, способных выполнять не только свои прямые обязанности, но и вспомогательные функции на производстве, например по установке, настройке и обслуживанию оборудования. Поэтому, чем шире профиль профессиональных компетенций специалиста, тем выше его ценность в глазах работодателя».

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