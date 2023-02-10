По факту пожара в уфимском кафе возбуждено уголовное дело

По факту нарушения пожарной безопасности (ч. 1 ст. 219 УК РФ) в кафе «Рахат» на улице Ахметова в Уфе возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Установлено, что в подвале заведения хранился газовый баллон, ставший причиной пожара 9 февраля. В результате происшествия пострадали пятеро человек. Олин из них скончался сегодня. В связи со смертью потерпевшего прокурор Уфы изъял уголовное дело из органа дознания и передал в орган предварительного следствия для дачи юридической оценки по переквалификации на ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Влада Шипилова

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