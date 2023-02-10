Проект создания в здании волгоградского ЦУМа музея получил положительное заключение госэкспертизы

Главное управление государственной экспертизы России вынесло положительное заключение по проекту создания в волгоградском ЦУМе современного музейного и выставочного пространства. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По информации областного комитета культуры, размещение музея изобразительного искусства имени Ильи Машкова в здании бывшего ЦУМа позволит создать центр культурного просвещения и патриотического воспитания общероссийского масштаба.

После реконструкции здание станет площадкой для проведения выставок из крупнейших музеев России и мира, частных коллекций и фондов музея Машкова. Здесь будут созданы пространства для творчества, занятий, реализации инклюзивных проектов, информационный туристический центр, конференц-, кино- и концертный залы, культурно-выставочный и ресурсный центр ФБУК «Государственный Русский музей», научная библиотека и другие просветительские площадки. В обновленном здании можно будет одновременно проводить более 10 экспозиций и выставок. В подвале ЦУМа сохранят экспозицию музея «Память».

Марина Ковалева