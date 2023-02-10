Администрация Ростова через суд расторгла договор о строительстве дорог 15-летней давности

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск администрации городского поселения Ростов к ООО «Яртехстрой» о расторжении контракта на выполнение работ по строительству автодорог, тротуаров и подъездных путей микрорайона № 2 от 26 августа 2008 года №21. Заключенный 15 лет назад контракт на сумму 851,9 млн руб. считался неисполненным, потому что работы не были оплачены в полном объеме.

Строительство дорог финансировалось из федерального бюджета, но после выявленных нарушений часть денег регион вернул. В 2013 году Второй Арбитражный суд постановил взыскать с администрации городского поселения в пользу ООО «Яртехстрой» 106,1 млн рублей долга. У городского поселения не было средств на оплату долга. В 2018 году компания взыскала с администрации еще 24,2 млн руб. процентов на сумму задолженности. Несколько раз кредитор пытался наложить арест на муниципальное имущество, в том числе на муниципальные квартиры, земельные участки и дом культуры. В 2014 году местные СМИ писали о том, что Ростов может стать первым в России городом-банкротом.

В 2022 году администрация подала иск о расторжении контракта, и суд его удовлетворил 23 января 2023 года.

«В нарушение ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ ответчик не представил доказательств, подтверждающих выполнение и сдачу результата работ в установленный договором срок. Нарушение сроков выполнения работ при отсутствии доказательств сдачи является существенным нарушением условий контракта. Доводы ответчика о том, что им не производились работы ввиду отсутствия оплаты со стороны ответчика, отклонены судом»,— говорится в судебном решении.

В администрации городского поселения Ростов не смогли прокомментировать ситуацию. Информированный источник «Ъ-Ярославль» сообщил, что администрация и «Яртехстрой» близки к разрешению многолетнего спора. Погашение долга должно произойти за счет средств областного бюджета.

Антон Голицын