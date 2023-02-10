«Пермские моторы» подали заявку на включение в реестр резидентов ОЭЗ в Осенцах

АО «ОДК — Пермские моторы» подало заявку на включение в единый реестр резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщил источник, близкий к моторостроительному комплексу. По его данным, «ОДК-ПМ» направило заявку только вчера. «Пока она не одобрена, это целая процедура»,— отметил собеседник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. О намерении предприятия войти в число резидентов ОЭЗ «Пермь» стало известно в декабре прошлого года. «ОДК-ПМ» планировало создать там производство авиадвигателей по принципиально новой схеме. Согласно общему правилу, для этого необходимо зарегистрировать отдельное юрлицо в муниципалитете, где находится особая зона. Однако, как сообщали источники, АО «ОДК» этот вариант категорически отвергало и предлагало создать в ОЭЗ лишь обособленное подразделение «Пермских моторов».

ОЭЗ «Пермь» была создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Резиденты ОЭЗ смогут получить льготы в виде пониженной ставки по налогу на прибыль (0% в течение первых пяти налоговых периодов, 5% с пятого по десятый и 13,5% по истечении десяти периодов). Предполагается также их освобождение от части транспортного налога.