Группа компаний «Точно» переоформила на себя проект краснодарского ЖК «Патрики»

Единая информационная система ДОМ.РФ обнародовала новую версию проектной декларации первого литера краснодарского жилого комплекса «Патрики». В ходе рекламной кампании ЖК «Патрики», которая началась осенью 2022 года, комплекс позиционировался как проект ГК «Точно». Однако в прежней декларации, опубликованной в ноябре прошлого года, в качестве учредителя застройщика ЖК «Патрики» был указан предприниматель, связанный не с ГК «Точно», а с другим крупным краснодарским девелопером – холдингом ССК. В новых документах ССК не упоминается.

Как следует из документов, размещенных на сайте ДОМ.РФ, застройщиком ЖК «Патрики» является ООО «СЗ "Капитал"», учредителем которого до декабря 2022 года был Виталий Григорян. По данным информационной системы, в одну группу с господином Григоряном входили компании «СпецСтройКраснодар», «Кубанская строительная компания», «СпецМонтажКраснодар» и другие, работающие на рынке под единым брендом «СпецСтройКубань (ССК)». Сейчас учредителем ООО «СЗ "Капитал"» является компания «Белые росы», не имеющая отношения к ССК. В пресс-службе ГК «Точно» смену учредителей застройщика комментировать не стали, в ССК на запрос «Ъ-Юг» не ответили. По данным участников рынка, территорию площадью 24 га в бывшей промзоне в Карасунском округе Краснодара изначально намеревался осваивать холдинг ССК, который оформил на себя проектную документацию. Однако затем застройщик передал права на ЖК «Патрики» группе компаний «Точно», чтобы иметь возможность сосредоточиться на других проектах.

Жилой комплекс «Патрики» будет состоять из пяти кварталов переменной этажности в 5–18 этажей, рассчитанных на 4,2 тыс. квартир. Ввод в эксплуатацию первой очереди ЖК намечен на 2025 год.

Анна Перова, Краснодар