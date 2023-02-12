Ужин на двоих

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о том, что приготовили столичные рестораны к празднику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Завершаем обзор, посвященный Дню святого Валентина в московских ресторанах. Ресторан «Фаренгейт» посвятит романтический праздник 14 февраля нестареющей паре из «Семейки Адамс»: гостей будет встречать дворецкий Ларч, и Уэнсдей станцует свой знаменитый танец от Netfliх. И все это в сопровождении коктейля «Кузен Итт» на основе граната, яблочного дистиллята и битера и парного десерта «Сердце Мортиши» и «Сердце Гомеса».

В ресторане Ra’men c 6-го по 14 февраля крутят романтические комедии под большой рамен на двоих в котелке на открытом огне за 1490 руб. с двумя порциями риса и маринованного желтка, сэндвичи сандо в виде сердца с картофелем фри и коктейли с фантиками Love is из сахарной бумаги. В кинопрограмме на ближайшие дни — «3 метра над уровнем неба», «Дневник Бриджит Джонс», «День святого Валентина», сеансы поздние.

Гостям ресторана «Турандот» 14 февраля вечером покажут три действия из балета «Ромео и Джульетта» в исполнении артистов ведущих театров вприкуску с гастрономическим сетом от шеф-повара Дмитрия Еремеева.

А самых юных влюбленных с 6-го по 14 февраля ждут в корейском бистро Kook, чтобы фотографироваться со стикерами любимых айдолов за призы, есть розовые токпокки с лососем и томатами и голубые токпокки с беконом и чеддером и пить банановый Spritz на просекко и жевать медовые пряники-«валентинки» и пикник корн-дог с орехами и воздушным рисом.