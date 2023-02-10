Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого по делу о похищении и убийстве депутата в 1997 году

Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в причастности к похищению российского предпринимателя и политика в 1997 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Источник «Ъ» в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о бывшем депутате Государственной думы первого созыва Марке Горячеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Горячев в 1997 году

Фото: ТАСС Марк Горячев в 1997 году

Фото: ТАСС

Как сообщал «Ъ», похищение произошло в марте 1997 года. Тогда бизнесмен, председатель концерна «Горячев» и экс-депутат Госдумы Марк Горячев был схвачен тремя неизвестными людьми. По версии следствия, похищение произошло на Торжковской улице около дома №20. Молодые люди подошли к Volvo 850, в котором находился Горячев, силой вытащили предпринимателя из машины, пересадили в белые «Жигули» и увезли его в неизвестном направлении. С того времени предпринимателя никто не видел.

Екатерина Рязанова, Санкт-Петербург