Филиал Россети - МЭС Урала начал ремонт оборудования подстанций 220 - 500 кВ в Кировской области

Энергетики филиала «Россети» - МЭС Урала проводят ремонты выключателей 6-35 кВ на подстанциях 220-500 кВ Кировской области. До конца года работы будут выполнены на 8 подстанциях 220-500 кВ, от стабильной работы которых зависит надежность электроснабжения области с населением более 1,1 млн человек.



Выключатели являются основным коммутационным оборудованием. При возникновении короткого замыкания они отключают поврежденные элементы энергосистемы, предотвращая развитие аварии. В процессе эксплуатации конструктивные элементы выключателей изнашиваются, что приводит к ухудшению их эксплуатационных характеристик.

Средний ремонт необходим для восстановления исправности выключателей с заменой или восстановлением составных частей, что позволяет продлить ресурс работы оборудования.

В настоящее время завершен средний ремонт выключателей 10 кВ на подстанции 500 кВ «Вятка» - основном центре питания Кировской области, а также энергообъект участвует в транзите электроэнергии между энергосистемами Центра и Урала. Проводятся работы на подстанции 220 кВ «Киров», запланированы ремонты на подстанциях 220 кВ «Зуевка», «Вятские Поляны», «Котельнич», «Лебяжье», «Мураши», «Омутнинск». Всего запланирован ремонт 35 выключателей 6-35 кВ.

Также в Кировской области в 2023 году планируется выполнить средние ремонты выключателей 110-500 кВ в количестве 18 шт. В апреле работы начнутся на подстанциях 500 кВ «Вятка» и 220 кВ «Вятские Поляны», «Котельнич».