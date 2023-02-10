Заказник «Адамский» появился в Глазовском районе Удмуртии

В Удмуртии территориям в Глазовском районе присвоен статус природного заказника «Адамский». Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, площадь особо охраняемых территорий регионального значения увеличилась на 412 га.

Для создания особо охраняемой территории (ООПТ) объединили два находящихся рядом памятника природы, а также присоединили ряд уникальных участков с редкими представителями флоры и фауны. Также заказник включает уникальный археологический памятник — городище «Весьякар», который относится к Чепецкой культуре IХ – ХV вв.

Отмечается, что на территории заказника зарегистрировали 552 видов сосудистых растений, среди которых особо редкий венерин башмачок настоящий и калипсо луковичная, занесённые в Красную книгу России. Еще 15 включены в Красную книгу Удмуртии. Из числа редких и исчезающих видов птиц, занесенных в Красные книги Удмуртии и России, здесь обнаружили большую выпь и кулик-сороку.