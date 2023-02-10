Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как изменилось количество компактных лотов в жилых комплексах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Корректировка девелоперского продукта — как реакция на изменения в запросах потенциальных покупателей жилья в новостройках. Компании при проектировании новых жилых комплексов предусматривают в составе объекта все больше компактных лотов.

Структура предложения в сегменте первичной недвижимости плавно адаптируется к новым пожеланиям клиентов, отмечают эксперты компании «СМУ-6 Инвестиции». Стратегии клиентов меняются — многие сегодня не хотят или не готовы покупать просторную квартиру, и инвестиции в компактное жилье выглядят оптимальным решением.

По данным специалистов компании «Метриум», за год количество студий в экспозиции подросло на 75%, а их доля в общем объеме предложения достигла 20%. Наиболее значительный прирост их количества отмечается в новых домах бизнес-класса. К примеру, в конце прошлого года их было почти 3,5 тыс., а годом ранее — менее 2 тыс. Разница — около 80%.

Стало больше компактных лотов и в новостройках премиум-, элит- и делюкс-классов, хотя они по-прежнему являются редким форматом в подобных проектах. Так, в премиальном сегменте количество таких объектов в реализации за год выросло почти на 70%. В элитном и делюкс-классах к середине зимы насчитывалось всего 16 студий против семи в конце 2021 года.

Далее по динамике роста количества студий идет массовый сегмент рынка столичных новостроек. В эконом- и комфорт-классах компактных лотов в экспозиции стало больше почти на 65%. Девелоперы продолжают оптимизировать свой продукт с учетом сокращения доходов потенциальных покупателей, отмечают брокеры и полагают, что спрос на этот формат будет расти в ближайшие годы.