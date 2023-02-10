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Коммерсантъ FM
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Арестован второй обвиняемый по делу о взрыве газа в Новосибирске

Центральный райсуд Новосибирска отправил на два месяца в СИЗО 25-летнего жителя Омска Евгения Кавуна. Ему предъявлено обвинение в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Следствие предполагает, что действия Кавуна привели к взрыву газа в новосибирской пятиэтажке и гибели 13 человек .

Накануне вечером была задержана 45-летняя жительница Омска Ирина Урбах. Как сообщалось, сегодня суд также назначил ей два месяца ареста (до 9 апреля). По версии следствия, Кавун и Урбах приехали в Новосибирск и, представляясь сотрудниками несуществующей газосервисной компании, с 6 по 8 февраля за плату демонтировали и заменили газовое оборудование в нескольких домах на улице Линейной в Заельцовском районе. При этом, как отмечает СКР, необходимых «познаний и допуска» для проведения таких работ у них не было. Следствие полагает, что взрыв газа в доме по адресу Линейная, 39 произошел 9 февраля в результате действий обвиняемых.

В суде Евгений Кавун подтвердил, что проводил работы в этом доме за несколько дней до взрыва, но свою вину категорически отрицал, утверждая, что использовал сертифицированное оборудование. К трагедии, по его мнению, могла привести халатность кого-то из жильцов дома, не соблюдавшего требования безопасности.

Как сообщалось, в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске погибли 13 человек, включая двухлетнего ребенка, 9 человек пострадали. Дом, в котором обрушились два из четырех подъездов, решено не восстанавливать. В пятницу в регионе объявлен День траура по погибшим.

О трагедии в Новосибирске «Ъ» подробно писал в материале «Взрыв не пощадил пятиэтажку».

Дарья Решетникова, Новосибирск

Фотогалерея

Взрыв газа в Новосибирске

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По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Обрушились два подъезда дома

Обрушились два подъезда дома

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожарные ликвидируют возгорание

Пожарные ликвидируют возгорание

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС на месте взрыва

Сотрудники МЧС на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков на месте происшествия

Глава МЧС России Александр Куренков на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жилом дом, пострадавший от взрыва газа

Жилом дом, пострадавший от взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Ликвидация последствий взрыва

Ликвидация последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о хлопке бытового газа в доме на улице Линейная поступило в 07:43 по местному времени (03:43 мск)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Площадь пожара составила 300 кв. м. Из дома эвакуированы 50 человек

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

При взрыве погибли пяти человек, среди жертв есть двухлетний ребенок

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудник кинологической группы МЧС на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Обрушились два подъезда дома

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В результате взрыва пострадало около 30 квартир

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Пожарные ликвидируют возгорание

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков с оперативной группой центрального аппарата

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сгоревший автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жильцов пострадавших квартир разместили в находящейся рядом школе №85

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жители пятиэтажки во временном пункте размещения

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

В разборе завалов задействовано 283 спасателя и 83 единицы техники

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС на месте взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Глава МЧС России Александр Куренков на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС разбирают завалы

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Жилом дом, пострадавший от взрыва газа

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Ликвидация последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва

Фото: Коммерсантъ / Влад Некрасов  /  купить фото

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