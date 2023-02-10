Арестован второй обвиняемый по делу о взрыве газа в Новосибирске

Центральный райсуд Новосибирска отправил на два месяца в СИЗО 25-летнего жителя Омска Евгения Кавуна. Ему предъявлено обвинение в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Следствие предполагает, что действия Кавуна привели к взрыву газа в новосибирской пятиэтажке и гибели 13 человек .

Накануне вечером была задержана 45-летняя жительница Омска Ирина Урбах. Как сообщалось, сегодня суд также назначил ей два месяца ареста (до 9 апреля). По версии следствия, Кавун и Урбах приехали в Новосибирск и, представляясь сотрудниками несуществующей газосервисной компании, с 6 по 8 февраля за плату демонтировали и заменили газовое оборудование в нескольких домах на улице Линейной в Заельцовском районе. При этом, как отмечает СКР, необходимых «познаний и допуска» для проведения таких работ у них не было. Следствие полагает, что взрыв газа в доме по адресу Линейная, 39 произошел 9 февраля в результате действий обвиняемых.

В суде Евгений Кавун подтвердил, что проводил работы в этом доме за несколько дней до взрыва, но свою вину категорически отрицал, утверждая, что использовал сертифицированное оборудование. К трагедии, по его мнению, могла привести халатность кого-то из жильцов дома, не соблюдавшего требования безопасности.

Как сообщалось, в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Новосибирске погибли 13 человек, включая двухлетнего ребенка, 9 человек пострадали. Дом, в котором обрушились два из четырех подъездов, решено не восстанавливать. В пятницу в регионе объявлен День траура по погибшим.

О трагедии в Новосибирске «Ъ» подробно писал в материале «Взрыв не пощадил пятиэтажку».

Дарья Решетникова, Новосибирск