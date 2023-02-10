Экс-замглавы администрации Балахнинского района осуждена за превышение полномочий

В Нижегородской области суд признал бывшую заместителя главы администрации Балахнинского района Людмилу Налтакян виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении. Ее приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. На это же время ей запретили занимать должности на госслужбе и в органах МСУ.

По данным региональной прокуратуры, в декабре 2020 года чиновница обязала директоров и заведующих муниципальных школ и детских садов закупить подарки для детей за счет областных субвенций у единственного поставщика. Стоимость контракта превысила 2 млн руб., тогда как подрядчик закупил товар на 1,1 млн руб.

Кроме того, в 2020 году Людмила Налтакян в обход конкурса поручила директору одной из школ провести ремонт столовой. Работы выполняла компания, руководителям который был друг бывшего мужа осужденной. За некачественный ремонт бюджетное учреждение заплатило 790 тыс. руб.

С сентября 2020 года по январь 2021 года бывшая чиновница дала незаконное указание руководителям образовательных учреждений не заключать договоры на обслуживание инженерных систем с конкретной подрядной организацией. Выполненные работы оплачены руководителями из собственных средств.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Андрей Репин