В ДТП с маршруткой под Новосибирском пострадали три человека

В дорожной аварии под Новосибирском с участием четырех автомобилей, включая маршрутную «ГАЗель», пострадали три человека, сообщает Госавтоинспекция региона.

По данным ведомства, ДТП произошло в Искитимском районе на участке федеральной трассы. Предварительно установлено, что 35-летний водитель грузового автомобилем DAF с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию до впереди двигающейся маршрутной «ГАЗели» и совершил столкновение. В момент аварии в салоне маршрутки находилось 8 человек.

После столкновения «ГАЗель» выбросило на встречную полосу, где она повторно столкнулась со встречным грузовым автомобилем MAN.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Газели и два пассажира, включая 12-летнего ребенка.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова