«В дело пошли все сбережения и богатства»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, как элитные бани быстро завоевали популярность в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Медведева Фото: Наталья Медведева

Сандуновские бани сегодня, две супружеские пары и две эпохи Сандунов. Как ни удивительно, истории очень похожи.

Пара первая — основатели бань — певица Елизавета Уранова и актер Сила Сандунов или правильно Силован Зандукели из древнего грузинского рода. Прихотью судьбы стал он лицедеем, да еще и влюбился в артистку. По прекрасной Лизоньке с ума сходила половина Петербурга, включая известного ловеласа графа Безбородко, могущественного вельможи. Он решил и похитить Лизу, и спрятать ее от всего света. В ужасе певица упала в ноги Екатерине II, призналась в своей любви к Сандунову, поведала о домогательствах графа. Императрица устроила свадьбу Лизы и Зандукели, одарив новобрачную богатейшим приданым с бриллиантами.

Пара перебралась в Москву. Здесь и осенила супругов идея открыть элитные бани. В дело пошли все сбережения, богатства, полученные от Екатерины. И в 1808 году шикарные Сандуны открылись для москвичей. Позже Владимир Гиляровский писал: «В этих банях перебывала и грибоедовская, и пушкинская Москва, та, которая собиралась в салоне Зинаиды Волконской и в Английском клубе». В общем, новые бани покорили первопрестольную. Но личная жизнь супругов Сандуновых-Урановых разладилась, и семья, благословленная самой императрицей, распалась.

Второе рождение бань в начале прошлого века произошло благодаря еще одной супружеской паре — миллионщице Вере Фирсановой и гвардейскому офицеру Алексею Ганецкому, который был красив как бог и гол как сокол. Однако любовь сворачивает горы. Ганецкий изучил банное дело досконально — от Ирландии до Турции, а Фирсанова не пожалела денег.

Реконструированные Сандуны открылись во второй раз: мрамор, малахит, яшма, лазурит, американские фильтры для воды, электричество. Здесь часто бывали Толстой, Чехов, Маяковский вообще завел свою лавку — на нее никто больше не садился. А Шаляпин после водных процедур пел от полноты чувств, благо акустика в Сандунах позволяла. Так что многие ходили сюда не только попариться, но и на Шаляпина по вторникам. Все было прекрасно, вот только пара Ганецкий-Фирсанова распалась, как и предыдущая. Таково, видимо, проклятье Сандунов.