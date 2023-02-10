На модернизацию очистных сооружений в Сочи выделили 35 млрд рублей

В 2023 году на реконструкцию всех пяти очистных сооружений в Сочи и строительство нового комплекса выделили 35 млрд руб. Модернизация объектов пройдет по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках региональной программы модернизации очистных сооружений Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации города.

Крупнейшим объектом модернизации станет комплекс очистных сооружений «Бзугу», который был построен в 2013 году в преддверии Олимпийских игр. Сейчас он обслуживает Хостинский район и большую часть Центрального. Его мощность составляет 70 тыс. кубометров в сутки. В 2024 году планируется начать строить его вторую очередь, что позволит увеличить мощность вдвое. Сейчас ведутся проектно-изыскательские работы и формируются основные технические решения, которые лягут в основу проекта. Ввести объект в эксплуатацию планируют в конце 2025 года.

Директор департамента реализации проектов комплексного развития администрации Сочи Константин Салиев отметил, что при очистке стоков будут применяться наилучшие из доступных сегодня технологические решения. В проект реконструкции также включен и коллектор для переброски стоков с очистных сооружений «Дагомыс».

«Это позволит повысить надежность общегородской системы хозяйственно-бытовой канализации. В целях комплексного решения задач по усилению инфраструктуры водоотведения данное мероприятие будет выполняться в увязке с реконструкцией сетей канализации Центрального района города»,— отметил Константин Салиев.

Татьяна Ручкина

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