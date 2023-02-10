Нововоронеж за последние 10 лет дополнительно получил 37,5 млн рублей на развитие комфортной среды

Нововоронеж получил 37,5 миллионов рублей на реализацию социально значимых проектов в рамках работы Фонда содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» (Фонд «АТР АЭС»), председателем которого является заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

6 февраля 2023 г. Фонду «АТР АЭС» исполнилось 10 лет. Он регулярно проводит открытый конкурс социально значимых проектов, где Нововоронеж является постоянным участником. В 2019 году победителями конкурса стали 9 нововоронежских проектов, в 2020 – 14. Всего за период с 2013 по 2021 год в городе реализовано 73 проекта.

«Создание Фонда позволило комплексно подходить к достижению устойчивого экономического развития и социальной стабильности атомных городов, развитию социального партнерства. В рамках Ассоциации администрация города тесно взаимодействует с руководством атомной станции, что обеспечивает постоянный обмен опытом и лучшими практиками. Мы вместе участвуем в федеральных проектах, благодаря чему привлекаем дополнительное финансирование в наш муниципалитет. За эти десять лет в Нововоронеже при помощи Фонда «АТР АЭС» реализовалось много социальных инициатив различной направленности: от установки нового арт-объекта до закупки детским садам дополнительного оборудования», – сказал председатель Фонда, заместитель директора по экономике и финансам НВ АЭС Николай Нетяга.

Развитие инфраструктуры, строительство новых инфраструктурных объектов, поддержание комфортной городской среды остается одним из ключевых направлений деятельности Правительства РФ. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой работе.